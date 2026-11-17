Al escribir o hablar, la prioridad principal debe ser la claridad, el respeto al interlocutor y la adecuación al contexto.

Al escribir o hablar, la prioridad principal debe ser la claridad, el respeto al interlocutor y la adecuación al contexto. — Al momento de iniciar una conversación, redactar un correo electrónico institucional o enviar un mensaje por aplicaciones de mensajería instantánea, surge con frecuencia una duda lingüística recurrente derivada de la diferente forma en que la gente saluda: ¿es más correcto decir “buen día” o “buenos días”?

Durante años han circulado mitos urbanos y teorías populares que afirman que una de las dos opciones es incorrecta, que el singular es exclusivo del ámbito informal o que el plural implica desear bienestar para varios días consecutivos.

Para terminar con las vacilaciones, la Real Academia Española (RAE) y la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) han dejado clara la postura oficial de la norma hispánica: ambas fórmulas son plenamente válidas y correctas en el idioma español. Sin embargo, la institución aclara que existen matices de frecuencia, geografía y estilo que explican por qué una opción predomina sobre la otra según el país y la situación comunicativa.

¿Cuál es la postura oficial de la RAE sobre si debe usarse “buen día” o “buenos días”?

De acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas de la RAE, la fórmula tradicional y de uso general en todo el mundo hispanohablante es “buenos días”. Esta opción en plural es la norma estándar en España y en la mayor parte de los países de América Latina para saludar a alguien durante las primeras horas de la jornada, normalmente desde el amanecer hasta el mediodía o la hora del almuerzo.

Por su parte, la variante en singular “buen día” es igualmente correcta desde el punto de vista gramatical. Aunque en España su empleo es mucho menos frecuente como saludo matutino, en gran parte de América —especialmente en el área del Río de la Plata (Argentina y Uruguay), América Central, la zona andina, el Caribe y México— goza de un uso extendido y consolidado tanto en la lengua hablada como en la escrita.

La RAE enfatiza que ninguna de las dos formas es errónea ni constituye una falta de ortografía o de etiqueta. La elección entre una u otra responde a costumbres dialectales del español americano y al tono de cercanía que el hablante busque transmitir en su mensaje.

¿Por qué se usa el plural “buenos días” si solo nos referimos a la mañana en curso?

Una de las explicaciones más valiosas de la lingüística moderna disipa la creencia de que decir “buenos días” significa desearle a una persona buena suerte durante toda la semana o por varios días venideros.

En el idioma español, este tipo de saludos responde a una estructura conocida como plural expresivo o plural de cortesía.

El plural expresivo no cumple una función cuantitativa (no contabiliza unidades), sino una función intensificadora y afectiva. Mediante este recurso gramatical, la lengua española amplifica el valor del deseo o la cortesía manifestada hacia el interlocutor.

Este mismo fenómeno ocurre de forma natural en muchas otras fórmulas de interacción social cotidiana:

“Buenas tardes” y “buenas noches” (en lugar de la forma en singular).

y (en lugar de la forma en singular). “Muchas gracias” o “gracias” (plural para intensificar la gratitud).

o (plural para intensificar la gratitud). “Saludos”, “felicidades”, “condolencias” o “saludos cordiales”.

Por lo tanto, al emplear el plural “buenos días”, el idioma no está multiplicando las mañanas, sino enfatizando el afecto y la cordialidad del saludo.

¿En qué regiones de América Latina es más común decir “buen día” frente a “buenos días”?

La distribución geográfica del saludo refleja la riqueza y diversidad del español americano. Mientras que en el ámbito institucional e informativo de la mayoría de las naciones hispanohablantes se mantiene la preferencia por el plural tradicional, el singular “buen día” ha ganado un terreno significativo en contextos específicos:

Río de la Plata (Argentina y Uruguay): Es la región donde “buen día” funciona como el saludo matutino por excelencia, compitiendo de manera directa y cotidiana con la forma en plural. México y Centroamérica: “Buenos días” predomina en el lenguaje formal, medios de comunicación y espacios de trabajo, pero “buen día” se utiliza de forma constante en la comunicación digital rápida, chats personales y al ingresar a comercios o espacios públicos. Plataformas de comunicación digital: La brevedad de la mensajería instantánea y las redes sociales ha impulsado el uso de “buen día” como un saludo ágil, cálido y directo para iniciar interacciones de trabajo o familiares.

Asimismo, la RAE señala que en algunas regiones “buen día” conserva una función de despedida al finalizar una interacción matutina (con el sentido de “que tengas un buen día”), mientras que “buenos días” se reserva de forma exclusiva para la recepción o el encuentro inicial.

¿Cómo impacta esta aclaración lingüística en la comunicación diaria y corporativa en México?

Para la audiencia lectora, profesionales, estudiantes y creadores de contenido en México, comprender la resolución de la RAE aporta certeza y fluidez al redactar mensajes cotidianos sin temor a cometer un desacierto gramatical.

Guía práctica de uso para el día a día:

En correos electrónicos profesionales o formales: Si se busca mantener un tono institucional, sobrio y universalmente aceptado en el ámbito corporativo o diplomático, la RAE sugiere optar por “Buenos días” seguido de una coma y el nombre del destinatario (ejemplo: “Buenos días, estimada Laura”).

Si se busca mantener un tono institucional, sobrio y universalmente aceptado en el ámbito corporativo o diplomático, la RAE sugiere optar por seguido de una coma y el nombre del destinatario (ejemplo: “Buenos días, estimada Laura”). En mensajería instantánea y chats de trabajo (WhatsApp, Slack, Teams): El uso de “Buen día” es una alternativa impecable, cercana y completamente válida para saludar a colegas, clientes o supervisores sin perder el profesionalismo.

El uso de es una alternativa impecable, cercana y completamente válida para saludar a colegas, clientes o supervisores sin perder el profesionalismo. En la interacción verbal cara a cara: Ambas formas son correctas. El usuario puede utilizar la variante con la que sienta mayor comodidad o la que sea habitual en su entorno geográfico.

Ambas formas son correctas. El usuario puede utilizar la variante con la que sienta mayor comodidad o la que sea habitual en su entorno geográfico. Mitos descartados: No es necesario corregir a quienes dicen “buen día” argumentando que “solo hay un día a la vez”, ni es obligatorio usar la forma en plural por considerar que el singular es informal o incorrecto.

La cortesía prevalece sobre la preferencia regional

La precisión brindada por la Real Academia Española reafirma que la diversidad del español enriquece la comunicación en lugar de restringirla. Ya sea que un hablante elija la fórmula tradicional del plural de cortesía o la inmediatez del singular característico de la norma americana, la intención de respeto y amabilidad permanece intacta.

Al escribir o hablar, la prioridad principal debe ser la claridad, el respeto al interlocutor y la adecuación al contexto. Saber que ambas formas cuentan con el respaldo de las máximas autoridades de la lengua permite a los usuarios expresarse con total confianza en cualquier escenario.