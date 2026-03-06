México debuta con autoridad en el Clásico Mundial de Beisbol; vence 8-2 a Gran Bretaña

Ciudad de México. Jonathan Aranda pegó un jonrón de tres carreras para que México hiciera su debut por primera vez con una victoria en un Clásico Mundial de Beisbol al imponerse de manera convincente por 8-2 ante Gran Bretaña. El triunfo aviva las aspiraciones de la novena tricolor para superar la hazaña del tercer lugar que obtuvo hace tres años.

El inició de México en cada edición de un Clásico Mundial de Beisbol había sido complejo. En su historial habían quedado registradas sólo derrotas en su debut en este certamen. Ahora, ha terminado esa racha con la fuerza de un par de cuadrangulares y el buen pitcheo de Javier Assad, quien lanzó para 3.2 entradas en blanco y ponchó a dos rivales.

Apenas en la segunda entrada, Ignacio Nacho Álvarez pegó un vuelacercas para darle la ventaja al equipo dirigido por Benjamín Gil mientras celebraba con un pintoresco estilo tricolor al utilizar una máscara de lucha del personaje cinematográfico de Nacho Libre.

Sin embargo, los británicos lograron contener por un par de episodios a la ofensiva mexicana e incluso desataron la tensión ante miles de aficionados tricolores en el Daikin Park, Houston, al igualar la pizarra en el sexto rollo con un cuadrangular de Harry Ford.

Con el duelo cerrado, los mexicanos respondieron en la octava entrada cuando Jonathan Aranda, integrante de los Rays de Tampa Bay, cumplió como una de las estrellas de la novena tricolor al pegar un jonrón de tres carreras para encaminar al equipo a la victoria.

Ya en el último rollo, México cerró con un rally de cuatro carreras impulsadas por sencillos de Alek Thomas, Joey Ortiz y Randy Arozarena.

El siguiente reto de la novena mexicana será el domingo cuando enfrente a Brasil con la intención de conseguir una victoria que le permita tomar ventaja en la tabla de posiciones del grupo B previo al juego del lunes contra el subcampeón Estados Unidos.

Ohtani pega grand slam

Antes, la estrella internacional Shohei Ohtani conectó un grand slam para que el vigente campeón Japón se impusiera por 13-0 ante China Taipéi en un duelo que culminó en la séptima entrada por la regla de la misericordia, la cual señala que el juego puede terminar si un equipo supera por más de 10 carreras a su rival después del séptimo episodio.

Cuba y Venezuela también debutaron con triunfos en el Clásico Mundial de Beisbol, aunque los cubanos sufrieron para vencer por 3-1 a Panamá mientras que los venezolanos se impusieron por 6-2 ante a Países Bajos.