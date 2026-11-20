Se publico el decreto que reforma la Ley de Inversión Extranjera, el cual establece un procedimiento de seguridad nacional para adquisiciones de empresas mexicanas en rubros como la IA, ciberseguridad y semiconductores.

Ciudad de México. México publicó este jueves 19 de noviembre el decreto que reforma la Ley de Inversión Extranjera y establece un procedimiento de seguridad nacional para determinadas adquisiciones de empresas mexicanas, entre ellas las vinculadas con inteligencia artificial, semiconductores y ciberseguridad.

El decreto exige resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) cuando un inversionista extranjero pretenda participar, directa o indirectamente, con más de 49 por ciento del capital social de una sociedad mexicana. La empresa debe tener además activos por un valor superior al monto que determine la propia Comisión y dedicarse a alguna de las actividades que enlista el artículo 30 Bis.

La lista abarca infraestructuras físicas o virtuales de energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería y almacenamiento de datos. Incluye también tecnologías críticas y productos de doble uso como inteligencia artificial, robótica, semiconductores, biotecnología y tecnologías cuántica y nuclear, así como el suministro de energía y materias primas, la seguridad alimentaria y el acceso a información sensible, en particular datos personales.

Cuando los activos de la empresa no rebasen el umbral, pero la participación pretendida supere el 49 por ciento, la solicitud será voluntaria. El decreto señala que en todos los casos se presenta ante la Secretaría Técnica de la Comisión, de manera conjunta por la sociedad mexicana y el inversionista.

La Comisión tendrá 45 días hábiles, contados desde la presentación, para resolver. Puede declarar viable la adquisición si concluye que no existen riesgos o amenazas a la seguridad nacional, condicionarla a modificaciones del proyecto que mitiguen el riesgo o impedirla.

Las resoluciones favorables podrán incluir términos específicos, como reportes periódicos a cargo de las partes. En estos asuntos no opera la afirmativa ficta, por lo que el silencio de la autoridad no equivale a una aprobación.