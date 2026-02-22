Mesa de Seguridad permanente en Chihuahua ante cualquier “ataque” por muerte del “Mencho”

El Gobierno del Estado de Chihuahua informa que la Mesa de Seguridad para la Construcción de La Paz, se mantiene en sesión permanente y en constante comunicación, dando seguimiento puntual a los sucesos registrados en el estado de Jalisco y en otras entidades del país.

En el estado de Chihuahua, todas las corporaciones de seguridad se encuentran atentas, en plena coordinación y con capacidad operativa para intervenir de manera oportuna ante cualquier situación que pudiera surgir, con el objetivo de garantizar la seguridad y la tranquilidad de las y los chihuahuenses.

La estrategia definida por la Mesa de Seguridad Estatal, encabezada por la gobernadora Maru Campos, se desarrolla en estrecha coordinación y comunicación con las autoridades federales, así como con los mandos de las Zonas Militares y las instancias responsables de la seguridad pública y la inteligencia nacional, lo que permite fortalecer las acciones preventivas y de respuesta.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso de seguir trabajando de manera firme, responsable y coordinada para preservar la paz y proteger a las familias chihuahuenses, manteniéndose atento de manera permanente al desarrollo de los acontecimientos a nivel nacional.