Merlín, el pato viral, estuvo en la mañanera con Claudia Sheinbaum

Finalmente se concretó la presencia del pato Merlín en Palacio Nacional. Ataviado con la camisa de la selección mexicana del futbol, apareció muy temprano al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la familia que es la propietaria de esta mascota que se ha viralizado en redes sociales.

“Es un pato joven”, resumió Karla -dueña del ave- quien lo definió como un ave muy tranquila, bien alimentada, entre otros productos, con charales en agua y otras proteínas.

Invitada por la Presidenta, Karla dijo no creer aún que la hayan invitado a conocer a Sheinbaum por la fama que ha alcanzado Merlín en redes sociales. “Decidimos invitar a Karla, Christian y Merlín. Todos saben que Merlín se volvió la mascota del mundial. Es un asunto de humanismo, que se conozca a la familia”, dijo.

En breve referencia, Sheinbaum dijo haber cumplido su compromiso al traer al pato a la conferencia. Señaló que es una familia mexicana que se gana la vida trabajando y a la cual se le va ayudar, como parte de lo que, dijo, es una visión humanista.

Karla comentó que es madre soltera con dos hijos. Carlos, quien es un joven de 22 años que recién acaba de salir del hospital psiquiátrico porque tiene un trastorno de psicosis y Christian, un adolescente que tiene 14 años que se hace cargo del pato y le ayuda a ella en el comercio ambulante.

Por otro lado, felicito a la árbitro mexicana, Katia Itzel García, por haber sido designada para conducir el juego Países Bajos – Túnez, pertenecientes al grupo F y que se celebrará este 25 de junio en Kansas City. Esto demuestra que las mujeres podemos dedicarnos cualquier actividad, aseguró.