Memo Ramírez fortaleció su presencia en el Distrito 21; entrega apoyos en Valle de Zaragoza

El diputado local y presidente del H. Congreso del Estado de Chihuahua, Guillermo “Memo” Ramírez, continúa con su dinámica de presencia en las comunidades del Distrito 21, al acudir al municipio de Valle de Zaragoza, donde realizó la entrega de diversos apoyos a familias de comunidades rurales.

Durante la jornada, el legislador entregó apoyos alimentarios, cobijas y libros de texto, beneficiando a alrededor de 50 familias, principalmente de la comunidad de El Toro, una de las zonas rurales que conforman el municipio. En esta actividad estuvo acompañado por la regidora de Salud del H. Ayuntamiento de Valle de Zaragoza, Lisbet Antillón, refrendando el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno.

Memo Ramírez destacó que estas acciones forman parte del trabajo permanente de cercanía que mantiene en el distrito, con el objetivo de escuchar directamente a la ciudadanía, atender gestiones y dar respuesta a necesidades prioritarias, especialmente en comunidades donde el acceso a apoyos es más limitado.

“El trabajo en territorio es fundamental para conocer de primera mano las necesidades de las familias y poder gestionar soluciones reales. Seguiremos recorriendo cada comunidad del distrito para estar cerca de la gente”, expresó el diputado.

El también presidente del Congreso del Estado subrayó que, además de la entrega de apoyos, estos recorridos permiten recabar nuevas solicitudes y dar seguimiento a gestiones en curso, reafirmando su compromiso de mantener una representación cercana, sensible y constante con las y los habitantes del Distrito 21 que representa.

Finalmente, Guillermo “Memo” Ramírez reiteró que continuará impulsando acciones solidarias y de gestión social, priorizando a las comunidades rurales y a las familias que más lo necesitan.