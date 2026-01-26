Memo Ramírez entrega apoyos alimentarios y cobijas a familias de Parral ante bajas temperaturas

El diputado local y presidente del H. Congreso del Estado de Chihuahua, Guillermo “Memo” Ramírez, realizó un recorrido por distintas colonias de la ciudad de Parral para hacer entrega de apoyos alimentarios y cobijas a familias que enfrentan las bajas temperaturas derivadas del actual temporal de frío.

Durante la jornada, el legislador visitó las colonias Tierra y Libertad, Palmilla y El Quijote, donde convivió con vecinas y vecinos y brindó apoyo directo como parte de las acciones de cercanía que mantiene en el Distrito 21.

Ramírez Gutiérrez señaló que estas acciones tienen como objetivo acompañar a las familias en momentos difíciles, especialmente ante las condiciones climáticas adversas que afectan a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.

“En estos días de frío, lo más importante es estar presentes con la gente, acompañarles y sumar esfuerzos para que ninguna familia enfrente sola esta temporada”, expresó el diputado.

El también presidente del Congreso del Estado destacó que el trabajo en territorio permite conocer de manera directa las realidades que viven las familias Parralenses, lo que facilita gestionar y atender de forma más efectiva sus necesidades.

Finalmente, Guillermo “Memo” Ramírez reiteró su compromiso de continuar recorriendo las colonias del municipio, impulsando acciones solidarias y fortaleciendo el vínculo entre la representación legislativa y la ciudadanía.