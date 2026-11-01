Mega Rodada del Terror en CDMX termina con 514 motocicletas remitidas a depósitos vehiculares

Autoridades de la Ciudad de México remitieron 514 motocicletas a depósitos vehiculares durante la Mega Rodada del Terror 2026.

Monitoristas de los C2 de las cinco zonas de la capital y elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito vigilaron la jornada para evitar alteraciones al orden público y la comisión de delitos.

Con la intención de prevenir hechos de tránsito se remitieron 514 motocicletas y un vehículo tipo razer porque sus conductores realizaban maniobras riesgosas y acrobacias que ponían en peligro su integridad física y la de otros usuarios de la vía pública.

También se identificó la falta de casco protector, el traslado de menores de edad y la circulación con más de dos personas.

Con información de Juan Antonio Jiménez de Radio Fórmula