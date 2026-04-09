“MC y Morena son lo mismo; golpean al federalismo”: Arturo Medina por aprobación del Plan B electoral

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, señalo que Movimiento Ciudadano (MC) y Morena representan una misma propuesta política aunque en diferente empaque, esto tras la aprobación del Plan B de la reforma electoral, que se concretó con los votos de MC en la Cámara de Diputados.

El priista acusó que el llamado partido naranja recurre reiteradamente a “pactar en lo oscurito” con Morena como mecanismo para obtener beneficios cortos por encima del beneficio del pueblo de México. “Usan sus votos como moneda de cambio para que les sigan permitiendo tener el control en estados como Jalisco y Nuevo León que se han convertido en la caja chica de los líderes del partido. No les importa traicionar a la gente que cree en sus falsas causas y al pueblo de México entero”, enfatizó.

Medina dijo que la aprobación del Plan B tiene implicaciones profundas en el debilitamiento del federalismo del país, pues trastoca la autonomía de los estados y los municipios, lo que significa un avance acelerado de la centralización del poder y el crecimiento desmedido del presidencialismo.

El legislador calificó como falso el discurso de búsqueda de austeridad, pues explicó que los supuestos ahorros que se podrían generar con la reforma son mínimos y, dijo, “el pueblo sabe que irá a dar a los bolsillos de los políticos de Morena que han resultado voraces”.

Agregó que desde que Morena llegó al poder han prometido infraestructura para el país como justificación para el desmantelamiento de las instituciones, sin embargo, todo lo que han dejado a su paso son obras mal hechas, que cuestan hasta diez veces más y que producen perdidas al país.

Finalmente, reiteró que el PRI es la única oposición real en el país y que continuarán haciendo frente a las decisiones del régimen que ponen en serio peligro las libertades de los mexicanos y el desarrollo del país, pues los gobiernos de Morena han mostrado una incapacidad severa para gobernar y hacen que el país se hunda en deuda, inseguridad y autoritarismo por su búsqueda obsesiva de la acumulación de poder.