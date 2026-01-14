Mayoría republicana del Senado rechaza limitar poderes de guerra de Trump sobre Venezuela

Washington. Los republicanos del Senado votaron este miércoles para desestimar una resolución de poderes de guerra que habría limitado la capacidad del presidente Donald Trump, de realizar más ataques contra Venezuela después de que dos senadores republicanos cambiaron de postura sobre su apoyo a la legislación.

Trump presionó intensamente a cinco senadores republicanos que se unieron a los demócratas para impulsar la resolución la semana pasada y finalmente lograron evitar la aprobación de la legislación. Dos de los republicanos —los senadores Josh Hawley, de Missouri, y Todd Young, de Indiana— cambiaron de postura bajo la presión.

El vicepresidente estadunidense, JD Vance, tuvo que romper el estancamiento 50 a 50 en el Senado sobre una moción republicana para desestimar el proyecto de ley.

El resultado de la votación de alto perfil demostró cómo Trump todavía tiene control sobre gran parte de la conferencia republicana, aunque el estrecho recuento de votos también mostró la creciente preocupación en el Capitolio por las agresivas ambiciones del presidente en materia de política exterior.