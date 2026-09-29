Mayoría de apoyos por lluvias son para Juárez, señala Bien Común

Jesús Carrillo Castillo, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común señaló que los apoyos para familias afectadas por las lluvias se mantienen vigentes en tanto no pase la contingencia prevista por la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Asimismo, mencionó que el municipio de Ciudad Juárez es el que más apoyos ha recibido dada la cantidad de personas que se vieron afectadas por las precipitaciones de los últimos días.

Explicó que se manera anticipada, la dependencia se preparó con despensas, colchonetas y cobijas para destinarlas a la brevedad en las zonas más necesitadas, sin tener hasta el momento una cifra del número de apoyos que se han brindado.

Asimismo, mencionó que si bien, las coordinaciones municipales de Protección Civil y los propios ayuntamientos cuentan con albergues disponibles para la población damnificada, la Secretaría cuenta con la disposición de abrir los comedores comunitarios como refugio temporal en caso de que resulte necesario.