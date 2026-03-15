Máxima de 30°C para la capital, 29°C para Juárez

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que para este domingo 15 de marzo, un frente frío (número 41) sobre el sur de Estados Unidos en interacción con la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura, un canal de baja presión, una línea seca sobre Coahuila y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico favorecerán un ambiente fresco por la mañana, de cálido a caluroso por la tarde, así como muy frío en la zona serrana con algunas heladas.
Asimismo, cielo despejado a parcialmente nublado con vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, que pueden superar los 65 kilómetros por hora en partes de la zona norte, incluyendo: Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero.
Las ráfagas de los vientos fuertes pueden ocasionar tolvaneras en los tramos carreteros de Sueco a Juárez y de Juárez a Janos; así como en partes de: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Sueco, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides. Sin lluvias.
Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 30/14, Juárez 29/15, Janos 27/11, Madera 20/4, Temósachi 22/2, Cuauhtémoc 25/9, Ojinaga 33/16, Delicias 31/14, Camargo 31/14, Jiménez 31/14, Parral 29/11, Creel 20/0, Chínipas 34/16, Guachochi 21/0, El Vergel 20/-1.