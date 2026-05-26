Matrimonio igualitario provoca “choque” entre colectivos LGBT y grupos religiosos en Ciudad Juárez

Colectivos LGBT y grupos religiosos protagonizaron protestas al exterior de Pueblito Mexicano, en donde los diputados del Congreso del Estado sesionan, debido a que suponían que se votaría el dictamen que contiene el matrimonio igualitario.

Fue el viernes pasado cuando la Comisión de Igualdad Sustantiva aprobó el proyecto de dictamen que reforma el Código Civil del Estado, en donde se aprueba el matrimonio igualitario, por lo que se pretendía que el dictamen fuera votado en el Pleno este martes en Ciudad Juárez.

Debido a ello, tanto evangélicos como colectivos LGBT acudieron al auditorio de Pueblito Mexicano, ya sea para manifestar en contra o favor del mencionado dictamen.

Además, integrantes de los colectivos buscaron ingresar al reciento, en protesta porque el dictamen en mención no apareció en el orden del día y por tanto no será discutido ni votado este martes.