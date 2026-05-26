Nada les impide alcanzar la cima: Marco Bonilla recibe a estudiantes en conferencia Mente Sin Límites

Rafa Jaime, brindo una conferencia acerca de cómo llegó a escalar el Monte Everest, con discapacidad visual

El alcalde Marco Bonilla dio la bienvenida estudiantes de preparatorias y secundarias a la conferencia “Mentes Sin Límites”, impartida por el ponente Rafa Jaime quien se convirtió en el primer invidente en Iberoamérica en escalar el Monte Everest, compartiendo un mensaje de superación y enfoque personal.

Este evento fue en colaboración con la Cruz Roja y el DIF Municipal, con el objetivo de acercar herramientas para el manejo de emociones y el fortalecimiento personal.

En su mensaje, el Alcalde compartió que está conferencia busca ayudarles a que puedan superarse con un ejemplo de vida impactante, ya que están en una de sus etapas de vida más importantes.

Por otro lado, Bonilla señaló que cuidar la salud mental, puede cambiar la vida de las personas, por lo que exhortó a estar pendientes de las señales de algún trastorno mental para su debida atención.

Destacó, que es importante la creación de redes de apoyo, entre amigos y familiares, además de atenderse si hay síntomas de depresión. Además, recordó la Línea Hablar Salva Vidas donde al marcar al *800, se pueden comunicar con un psicólogo experto, las 24 horas los siete días de la semana, en caso de una crisis de depresión.

Clara Luz Amaya, coordinadora de las Damas Voluntarias de la Cruz Roja, destacó la importancia de este tipo de pláticas para impulsar historias, con un mensaje resiliencia, esfuerzo y superación para todos los jóvenes.

La conferencia fue acerca de cómo Rafa Jaime fue escalando sus límites, y cómo se fortaleció en la práctica deportiva pese a su condición con discapacidad visual, donde uno de sus mayores logros fue la escalar el Monte Everest, la montaña más alta del mundo. Lo anterior, es prueba de que se puede lograr lo que uno se proponga sin importar las barreras.