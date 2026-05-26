Culminan Jornadas de la Conmemoración del Origen de la Revolución Mexicana con Sesión Solemne del Poder Legislativo en Ciudad Juárez

El Congreso del Estado llevó a cabo Sesión Solemne con motivo de la Conclusión de las Jornadas de la Conmemoración del Origen de la Revolución Mexicana; la cual contó con la presencia del Lic. Roberto Anaya Moreno, Subsecretario de Educación Zona Norte, de la Secretaría de Educación y Deporte, en representación del Poder Ejecutivo del Estado, y de la Magistrada Gloria Angélica Mendoza Beltrán, representante del Poder Judicial del Estado.

El acto solemne se realizó en las instalaciones del Auditorio del “Pueblito Mexicano” declarado Recinto Oficial del Poder Legislativo.

En su participación, el diputado Octavio Borunda Quevedo, representante del PVEM en el Congreso del Estado, refirió “este día nos reunimos esta heroica frontera para honrar uno de los episodios más trascendentes de nuestra historia nacional: la batalla de Ciudad Juárez de 1911, acontecimiento decisivo que marcó el principio del fin del régimen porfirista y abrió paso a una nueva etapa para México”.

Hoy, desde esta Sesión Solemne, rendimos homenaje a quienes participaron en aquella gesta revolucionaria de 1911, pero también reconocemos a las y los juarenses de hoy, a quienes siguen luchando diariamente por sus familias, por su ciudad y por un mejor futuro. Hablar de Ciudad Juárez es hablar de valentía, de determinación, de un pueblo que históricamente ha sabido resistir, trabajar y levantarse frente a la adversidad.

En representación parlamentaria del Partido del Trabajo, la diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco, expuso: Hoy nos reunimos en esta sesión solemne para conmemorar no solamente una fecha histórica, sino una de las expresiones más profundas de dignidad, valentía y transformación social que ha conocido nuestro país: el origen de la Revolución Mexicana.

Que esta conmemoración sirva para renovar nuestro compromiso con las causas sociales que dieron sentido a esa lucha. Que recordemos con orgullo a quienes se levantaron por libertad y justicia, pero que también entendamos que la mejor forma de honrar su memoria es trabajando todos los días por un Chihuahua más digno, más humano y más justo.

“La Heroica Ciudad Juárez ha sido el epicentro de grandes gestas, pero el génesis de nuestra revolución marcó su alto destino. En la Heroica Ciudad Juárez el origen es destino, defensora de la República cuando la República era demasiado joven y pendía su continuidad. En la Heroica Ciudad Juárez se puso el corazón, el rifle y el resguardo”, detalló el diputado Francisco Sánchez Villegas en su participación.

Cada juarense sabe que no será el silencio una opción ante las injusticias; que no será opción agachar la cabeza ante el déspota, ante cualquier régimen totalitario; la Heroica Ciudad Juárez ha demostrado, a lo largo de su historia, que su fortaleza radica en la defensa firme de los valores democráticos, la justicia y el bien común.

En representación del Grupo Parlamentario de MORENA, la diputada María Antonieta Pérez Reyes, dijo que la historia de Ciudad Juárez no fue solamente una batalla militar, fue el anuncio de que el pueblo mexicano había perdido el miedo aquí donde las fuerzas revolucionarias encabezadas por Villa, Orozco y Madero lograron poner de rodillas a un régimen que parecía intocable e invencible, y desde esta tierra comenzó a robarse una dictadura; desde siempre ha sido parte del momento histórico y determinante de valor y compromiso de grandes liderazgos.

La revolución debe entenderse no solo como un episodio armado del pasado, significa también transformación, significa el movimiento permanente de una sociedad que se niega a quedarse inmóvil frente a la injusticia, frente al abuso, frente al atraso o la desigualdad y la traición.

Hoy nos convoca la memoria, la historia; pero, sobre todo, hoy nos convoca la responsabilidad de estar a la altura de quienes hace más de un siglo decidieron cambiar el destino de México; los revolucionarios de 1911 no lucharon para dividir a México sino para para unirlo en torno a un ideal de justicia, refirió el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, diputado Arturo Medina Aguirre, en su participación.

Tampoco lucharon para que la pobreza fuera administrada, sino para que fuera superada. Hoy, los programas sociales deben ser instrumentos de desarrollo, no mecanismos de control ni herramientas políticas. Apoyar al pueblo no es perpetuar su necesidad, apoyar al pueblo debe ser generar oportunidades reales para que deje de depender de cualquier apoyo.

Por parte del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Edna Xóchitl Contreras Herrera, dijo: “hoy estamos en una tierra refugio, frontera, casa y destino. La Capital y la frontera no compiten, se necesitan como dos manos de un mismo pueblo, sosteniendo el mismo futuro; Ciudad Juárez no es el final del estado es una de sus puertas más importantes, es uno de sus corazones.

Por último, el Lic. Roberto Anaya Moreno en primera instancia reconoció al Poder Legislativo por la realización de las jornadas de conmemoración del origen de la Revolución Mexicana. Hoy concluimos una serie de actividades que nos han permitido reflexionar sobre uno de los acontecimientos más trascendentes de nuestra historia nacional; la Revolución Mexicana no fue únicamente un movimiento político militar, fue ante todo una expresión profunda de exigencia por la justicia de igualdad, oportunidades, la democracia y la dignidad humana.

Desde esta región norte, surgieron mujeres y hombres que entendieron que el progreso de una nación sólo puede construirse cuando existe libertad, cuando prevalece el estado de derecho y cuando instituciones responden a las necesidades de la ciudadanía.

Cabe destacar que las Jornadas de la Conmemoración del Origen de la Revolución, se instauraron en reconocimiento al papel desempeñado por las y los chihuahuenses en el proceso histórico denominado Revolución Mexicana, y del Estado de Chihuahua como Cuna de la Revolución.