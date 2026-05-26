Arte y tradición: talento de la FA-UACH crea estatua de Santa Rita de Casia

Se trata de una pieza elaborada con fibra de vidrio con medidas de 3 metros de altura por 1.5 metros de ancho

Alumnos, maestros y egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, al lado del escultor chihuahuense José Ramón Durán Valenzuela, crearon la escultura de Santa Rita de Casia, misma que fue develada en el marco de su celebración en las instalaciones de la Feria de Santa Rita.

Durante la ceremonia de develación, estuvieron presentes el director de la Facultad de Artes, Mtro. Jesús Xavier Venegas Aragonés, así como Andrea Cecilia Domínguez Anguiano, directora del Patronato de la Feria de Santa Rita; la directora de Calidad Turística, María de Jesús Soto Sánchez, en representación del Lic. Edibray Gómez Gallegos, secretario de Turismo de Gobierno del Estado; y el padre José Porras.

Por su parte, Durán Valenzuela agradeció al Patronato de la Feria de Santa Rita por darles la oportunidad de realizar la escultura y sobre todo por apoyar el talento local, así como a la Facultad de Artes por confiar en su trabajo y abrir espacios de creación para los jóvenes que forman parte de la misma.

El proceso de creación de la estatua fue de aproximadamente un mes, en donde los alumnos y maestros Emmanuel Hassam Fierro Hernández, Jesús Miguel Molina Andrade, Alan Eduardo Mora Sánchez, Ariel David Gutiérrez Ruiz y Luis Armando Gutiérrez Núñez, dirigidos por el artista Ramón Durán, trabajaron arduamente para crear la pieza de 3 metros de altura y 1.5 metros de ancho.

La escultura fue elaborada por medio de modelado digital; posteriormente, se imprimió en 3D para agregar sobre la pieza plastilina para modelar. Después se sacó un molde de caucho de silicón con fibra de vidrio, para luego pasarlo completamente al material final de fibra de vidrio y darle un acabado de pintura acrílica automotriz con protección UV.

La estatua quedó anclada sobre un pedestal de concreto de manera permanente en la entrada de la Feria, acceso B, a fin de que las personas que accedan a las instalaciones o pasen por la zona puedan apreciar la pieza creada con esfuerzo y dedicación como símbolo de identidad y tradición.