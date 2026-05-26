Van 8 mil 500 viajes gratis del Bowí a la Feria Santa Rita, señala De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda dio a conocer que al corte del 26 de mayo se han brindado 8 mil 500 viajes gratuitos desde la Terminal Sur de la ruta troncal Bowí hacia la Estación de la Feria Santa Rita.

En sentido contrario, señaló que en otras partes del país como Morelia, el transporte subió a 50 pesos con motivo de los festejos por el aniversario de la ciudad.

Agregó que a la par de trabajar para mantener el buen servicio en la ruta troncal Bowí, periódicamente se reúne con el gremio de concesionarios para supervisar las rutas alimentadoras.