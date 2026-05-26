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Protesta de colectivos LGBT se sale de control al exterior del auditorio de Pueblito Mexicano

La protesta de colectivos LGBT en Ciudad Juárez, luego de que el dictamen del matrimonio igualitario no apareciera en el orden del día, se volvió más violenta y hasta se salió de control al exterior del auditorio de Pueblito Mexicano.

Debido a ello, la sesión tuvo que ser suspendida en varias ocasiones, inclusive se quedaron unos minutos sin quórum, sin embargo, fue reanudada cuando arribaron al Pleno las diputadas Jael Argüelles y Elizabeth Guzmán.

Los manifestantes exigían ingresar al recinto para continuar con su protesta, sin embargo, para evitar una trifulca mayor y respetar el aforo, se les impidió el paso, lo que desató empujones y gritos entre los manifestantes y personal de seguridad.

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