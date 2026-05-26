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Economía de Chihuahua colapsaría sin combustible, pide De la Peña que Pemex evite desabasto

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno manifestó que resulta alarmante para Chihuahua que pudiera darse un desabasto de combustible por lo que instó a que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Federación hagan su trabajo para que no ocurra tal situación.

Asimismo, recordó que el Gobierno Federal había prometido que con la inversión que se hizo en Dos Bocas y la compra de la refinería Deep Park en Texas, no volverían a presentarse problemas de desabasto en el país.

Además, consideró que preocupante que a unos días del Mundial se hable de un posible desabasto de combustible, cuando miles de personas requerirán trasladarse a Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, ciudades sedes de los partidos.

“¿Qué haríamos en este estado sin carreteras en buen estado y sin combustibles? Pues simplemente se colapsa la economía, la vida y el intercambio social cultural en el Estado de Chihuahua. Así que es grave, espero que Pemex y el Gobierno Federal hagan su trabajo y que no permitan que lleguemos a este estado de cosas”.

Cabe señalar que este martes el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua señaló que de momento no existe desabasto de combustibles en Chihuahua.

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