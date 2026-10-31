“Mataría a todos los perros si pudiera”: Salvador N acepta envenenamiento de perros en la Condesa

Imagen divulgada por la FGJ de Salvador N, quien confesó haber envenenado a perros en el Parque España de la Colonia Condesa.

Salvador N, detenido por supuestamente envenenar a perros en la colonia Condesa, señaló ante el Ministerio Público que cometió el crimen debido a que un perro mordió a su hijo.

De acuerdo con lo asentado en la carpeta de investigación con folio CI-FIDAMPU/A/UI-1 S/D/02007/10-2026, el sujeto relató que una de las mascotas “mordieron a mi hijo y mataría a todos los perros si pudiera”.

Quedó establecido, además, que el sujeto también es habitante de la colonia Condesa, por lo que conocía la zona en donde colocó los sebos con metomilo, compuesto utilizado principalmente como insecticida y acaricida.

El sujeto agregó que ni el dueño del animal ni alguna autoridad le brindaron auxilio cuando ocurrió el hecho en contra de su hijo.

La Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), cuenta con imágenes de cámaras de seguridad privada en las que presuntamente se observa al sujeto arrojar los cebos envenenados.

Fue dicha Fiscalía la que solicitó ante un juez de control de la Unidad de Gestión Judicial 12 el libramiento de la orden, la cual fue ejecutada este mismo día, aproximadamente a las 13:55 horas.

Cuartoscuro

¿Qué ocurrió en el parque España?

Los reportes de los propietarios señalaban que cuando se encontraban paseando a sus mascotas el martes 27 de octubre, en el parque España, colonia Condesa, estas ingirieron las cápsulas envueltas en carne, por lo que de inmediato los trasladaron a diferentes hospitales veterinarios.

Las autoridades localizaron al menos 14 cebos en la zona de la Condesa: cuatro el martes en el Parque España, nueve el miércoles en el parque y calles aledañas, y uno más este jueves en vialidades cercanas.

Al menos cuatro perros murieron por enevenenamiento y tres más requirieron atención médica de urgencia. Los dueños de los perritos que perdieron la vida han acudido a denunciar los hechos, lo que permitió hacer la necropsia en dos casos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo al presunto responsable de haber envenenado a diversos perros en el Parque España en la colonia Condesa.

Durante las indagatorias, supieron que, en días recientes, uno de los hijos del detenido fue atacado por un perro que se encontraba en la zona, antecedente que forma parte de las líneas de investigación, lo que habría derivado en que colocara los cebos con metomilo.

La mañana de este viernes en inmediaciones de las calles Atlixco y Juan Escutia, los policías identificaron a un hombre que coincidía con las características físicas de quien presuntamente habría dejado los cebos en la zona.

Al realizarle una revisión preventiva, el hombre, de 58 años de edad, comenzó a insultar y agredir físicamente a los uniformados.