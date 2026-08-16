Matan a dos hombres frente al Palacio de Gobierno en Culiacán, Sinaloa

Dos hombres fueron ejecutados a balazos la tarde del sábado 15 de agosto de 2026, justo frente a las instalaciones del Palacio de Gobierno estatal, ubicados en la colonia Centro Sinaloa, en la ciudad de Culiacán.

La agresión armada ocurrió aproximadamente a las 13:00 h, cuando las víctimas circulaban en un automóvil por la avenida José Aguilar Barraza, donde fueron sorprendidos por sujetos armados, quienes según testigos de los hechos les dispararon con fusiles automáticos.

Tras la ráfaga de balas, el conductor perdió el control del vehículo y terminó por estrellarlo contra un objeto al llegar a la calle Constitución.

El hecho generó una fuerte movilización policiaca y de servicios de emergencia, quienes confirmaron la muerte de dos hombres al interior del vehículo, el cual quedó con múltiples impactos de bala en la carrocería y los cristales, además de daños en la parte frontal derivado del choque.

Hasta el momento, ninguna autoridad de Sinaloa ha informado de personas detenidas por este ataque armado en la ciudad de Culiacán la tarde del sábado 15 de agosto.

Sinaloa vive una ola de violencia desde septiembre de 2024, derivado de la pugna entre las facciones criminales de Los Mayos y Los Chapitos, que ha dejado cientos de muertos en la entidad.

Con información de N+