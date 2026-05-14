Dua Lipa inmortaliza sus conciertos en México (y su amor por los mexicanos) con película y álbum en vivo

La cantante Dua Lipa estrenará una película concierto y un álbum en vivo grabados durante sus tres shows sold out en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

Dua Lipa sorprendió a sus fans este jueves al anunciar oficialmente Dua Lipa Live From Mexico, una película concierto y un álbum en vivo que capturan los momentos más memorables de los tres shows sold out en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

La cantante dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con un avance en video lleno de confeti, luces y la energía del público mexicano.

“¡¡¡EN VIVO DESDE MÉXICOOO!!! El film completo de la gira sale el 21 de mayo a las 6 p. m. (BST) en YouTube y el álbum en vivo sale el 22 de mayo!!!”, escribió.

¿Cuándo y dónde ver Dua Lipa Live From Mexico?

La película se estrenará de manera gratuita a nivel mundial en YouTube el próximo 21 de mayo, mientras que el disco en vivo, conformado por 21 canciones, llegará a plataformas digitales un día después.

Las ediciones físicas comenzarán a distribuirse a partir del 5 de junio.

Así vivimos aquella noche:

Dua Lipa (Getty Images)

El cierre de la gira de Dua Lipa en México

Todo el material fue grabado durante los conciertos que la intérprete ofreció los días 1, 2 y 5 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México, fechas con las que cerró oficialmente su exitoso Radical Optimism Tour.

La gira recorrió cinco continentes, reunió a más de 1.75 millones de asistentes y logró recaudar cerca de 200 millones de dólares.

Dua Lipa (Getty Images)

Además de mostrar las interpretaciones de sus mayores éxitos, el proyecto también incluirá algunos de los momentos más especiales que marcaron su paso por México, como la interpretación de “Bésame Mucho” y el dueto que realizó junto a Fher Olvera de Maná en “Oye Mi Amor”.

Como adelanto del lanzamiento, Dua Lipa ya liberó la versión en vivo de “End Of An Era (Live From Mexico)”, disponible desde este miércoles en plataformas digitales.

México, una parada clave para Dua Lipa

Este proyecto continúa la línea de producciones especiales que Dua Lipa ha desarrollado en los últimos años.

En 2024 lanzó Dua Lipa Live From The Royal Albert Hall, grabado en Royal Albert Hall junto a una orquesta y con la participación de Elton John.

Dua Lipa (Getty Images)

Aunque la cantante ya había visitado México anteriormente, sus conciertos de diciembre de 2025 se convirtieron en uno de los momentos más importantes de toda la gira.

Tras finalizar las presentaciones, la propia Dua escribió en Instagram: “Thank you Mexico City for your love and energy and for having us for 3 nights. Grateful beyond belief… RADICAL OPTIMISM FOREVER!!!”.

Con este lanzamiento, Dua Lipa vuelve a demostrar el cariño especial que siente por el público mexicano y permitirá que fans de todo el mundo revivan una de las etapas más exitosas y emotivas de su carrera.