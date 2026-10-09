Más de 60% de parralenses rechazan votar por Chava Calderón en caso de buscar la reelección: Massive Caller

La más reciente encuesta de Massive Caller respecto a las preferencias electorales para las alcaldías en Chihuahua, reveló que en Parral, más del 60 por ciento rechaza votar por el actual alcalde, Chava Calderón, si decide reelegirse.

El ejercicio muestra que 63.9 por ciento de los encuestados rechazó que Calderón se reelija y no votaría por él en caso de volver a ser candidato, mientras que el 36.1 por ciento respondió que sí.

El alcalde de Parral, Chava Calderón, gano la contienda electoral del 2024 como candidato de la alianza entre el PAN, PRI y PRD, sin embargo, él es de extracción panista.

En el caso de las preferencias electorales por partido político, la encuesta en mención señala que Morena está en primer lugar con el 32.1 por ciento; seguido del PRI, con el 24.7, en tercer lugar el PAN, con el 21.3 por ciento y Movimiento Ciudadano con el 9.1 por ciento.