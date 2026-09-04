Diputados aclaran: no hay acuerdo para subir IEPS a cerveza y alimentos con sodio

Ciudad de México. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aclaró que “hasta el momento no existe acuerdo alguno” con respecto a la posibilidad de elevar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la cerveza, y aplicarlo en los alimentos con alto contenido de sodio, sino únicamente “propuestas” que se mencionaron en ese sentido en foros de análisis sobre el tema.

Luego de que comenzaran a generarse reacciones por dicha posibilidad, el presidente de la mencionada comisión legislativa, Carol Antonio Altamirano (Morena), dio a conocer un comunicado este jueves.

En él, explicó que en meses recientes “se conformaron grupos de trabajo que sostuvieron diálogos con actores económicos, autoridades, especialistas y representantes de diversos sectores, a fin de conocer planteamientos y propuestas sobre temas de interés público vinculados con la política fiscal y hacendaria del país”.

Ayer miércoles, dijo, “se presentaron las relatorías y conclusiones de dichos grupos de trabajo”, en las cuales “se recogen las opiniones de organizaciones de la sociedad civil, productores, usuarios de bienes y servicios, representantes de sectores económicos y expertos, así como las consideraciones formuladas por las y los legisladores participantes”.

En ese tono, recalcó que la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación “corresponde de manera exclusiva al Ejecutivo Federal”, y que “una vez recibido y turnado el paquete económico (el 8 se septiembre) a las comisiones correspondientes, la Comisión de Hacienda llevará a cabo un análisis abierto, transparente, plural y técnicamente sustentado de las propuestas presentadas”.

Tras puntualizar que la Cámara de Diputados “analizará, discutirá y, en su caso, realizará las modificaciones que considere pertinentes” al paquete económico, el legislador oaxaqueño subrayó que “hasta este momento no existe acuerdo alguno respecto de posibles modificaciones fiscales en materia de alcohol o de alimentos con alto contenido de sodio”.

Antonio Altamirano enfatizó que “lo que existe son propuestas formuladas por organizaciones, representantes de sectores productivos y especialistas, las cuales fueron recibidas, sistematizadas e incorporadas a las relatorías y conclusiones de los grupos de trabajo para su eventual consideración durante el proceso legislativo”.

Bancada guinda llama a esperar el paquete económico

Consultado sobre el tema, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, coincidió en que “no hay hasta este momento ninguna iniciativa del Ejecutivo en ese sentido, no la conozco. […] No sabemos si venga en la Ley de Ingresos, porque eso sólo lo hace el Ejecutivo”.

Aunque insistió en la necesidad de esperar a la llegada del paquete económico de la presidenta Claudia Sheinbaum, el legislador se dijo “partidario de una política fiscal responsable. México necesita, sí, fortalecer sus ingresos, pero también tenemos que cuidar el bolsillo de las familias y cuidar que las modificaciones fiscales que hagamos no afecten desproporcionadamente el ingreso de esas familias”.

Monreal recalcó en conferencia de prensa: “no nos adelantemos, no generemos ninguna noticia que nos acelere desencuentros, va a haber mucho diálogo con los sectores económicos. Les ofrezco que vamos a platicar con todos los sectores; la Comisión de Hacienda y la Comisión de Presupuesto estarán en plena disposición para reunirse con todos antes de dictaminar estos instrumentos jurídicos, económicos y financieros”.

Ante la insistencia de las preguntas sobre el tema, aseguró que “no hay nada que yo conozca formalmente de una intención de gravar o de aumentar impuestos o de crear nuevos impuestos”, aunque aclaró: “A mí en lo personal no me gustaría que hubiese nuevos impuestos. En lo personal no me gustaría que se afectara la bolsa, el bolsillo de los mexicanos”.

Por separado, el vicecoordinador de la bancada morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar, indicó en que la posibilidad de subir el IPES en cervezas y alimentos con exceso de sodio “son parte de las conclusiones (del grupo de trabajo) sobre el tema, pero todavía no es ninguna decisión tomada ni viene establecido con certeza en el paquete (económico) que nos llegará al próximo martes”.