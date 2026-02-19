Marx Arriaga acusó a Mario Delgado de organizar protesta en su llegada a Ciudad Juárez

Un grupo de personas recibieron con gritos a Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a su llegada al Aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua.

#VIDEO | “Mario Delgado tiene muchas redes (…) y también sabemos que los sindicatos están infiltrados y en contra de una educación democrática y justa”: Marx Arriaga, ex director de Materiales Educativos de la SEP, tras ser recibido con protestas en Ciudad Juárez 📹: Héctor… pic.twitter.com/WZIVyP9qZm — Milenio (@Milenio) February 18, 2026

Los manifestantes gritaron consignas como “¡Fuera Arriaga!” y “¡Los libros no son tuyos!”.

También portaban cartulinas en las que se leía “Los libros son de todos no sólo tuyos Marx Arriaga”, “Arriba la 4T” y “Deja de atacar a Mario Delgado”.

Arriaga Navarro acusó a Mario Delgado, titular de la SEP, de organizar la manifestación en su contra.

“Es normal, Mario Delgado tiene muchas redes, es un sujeto muy hábil, también sabemos que los sindicatos están infiltrados, están en contra de la educación democrática y justa, no es extraño, están cerrando filas para tratar de desaparecer la Nueva Escuela Mexicana, y de paso los libros de textos”, dijo al medio Punto Equis.

“Mario Delgado quiere cambiar los libros, darle una educación al sector empresarial para la formación de capital humano, de obreros agachones para que las maquilas se instalen en todo el país y puedan tener mano de obra barata.

“Nosotros seguiremos luchando por una educación distinta, no pasa nada, regresamos a nuestro centro escolar, no caímos en las tentaciones de defraudar a la base magisterial, estamos aquí en Ciudad Juárez, en casa, desde aquí iniciaremos la lucha.