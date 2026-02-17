Maru, entrega de obras en Meoqui-Sistema PAN-Quezada pide unidad a morenistas-“El Norteño” de Andrea Chávez

Después de que ayer encabezara la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz en Palacio de Gobierno, en donde se reportó la cifra más baja de delitos de alto impacto en los últimos nueve años, hoy la gobernadora Maru Campos viajará a Meoqui para la inauguración de obra pública. Según la agenda de la Góber, será a las 11 horas cuando inaugure el comedor comunitario en el poblado de Lázaro Cárdenas, en donde estará acompañada del secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera, así como por la alcaldesa de Meoqui, Miriam Soto y el diputado del Distrito 11, el panista Ismael Pérez Pavía, mientras que a la 1 de la tarde, la jefa del Ejecutivo chihuahuense hará entrega de la obra de la carretera que conduce de Meoqui a Julimes, en donde además de la alcaldesa meoquense, también estará presente el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chánez, quien desde que asumió esa dependencia estatal, nomás no ha parado en acciones aquí y allá.

Anoche hubo cónclave azul. Y es que el Sistema PAN sostuvo un encuentro con sus liderazgos, mismo que fue encabezado por el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, así como por la dirigente estatal Daniela Álvarez y el líder del Comité Directivo Municipal, César Komaba, los cuales se reunieron con diputados y regidores para revisar estrategias y coordinar acciones de cara al proceso electoral que dará inicio de manera formal en el mes de octubre de este año.

Por lo que ahí se dieron cita el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, los diputados locales Jorge Soto, Carla Rivas, Nancy Frías, Joss Vega y Carlos Olson, además de regidores del Cabildo capitalino, tales como Félix Martínez e Isaac Díaz, incluso el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, además de las diputadas federales Manque Granados y Rocío González. El acuerdo fue unidad, coordinación y ni un paso atrás en el trabajo territorial.

Si de grilla en la capital se trata debido a lo que se viene en la jornada electoral del 2027, el que se aventó un discurso de supuesta unidad en sus redes sociales es el expriista y exalcalde Marco Quezada, quien fuera candidato de Morena a la alcaldía en el 2021 y que actualmente aparece en algunas encuestas como puntero en las preferencias electorales para volver a ser candidato morenista. Es así que con ejemplos de esas encuestas, Quezada Martínez llamó a la unidad del morenismo, al afirmar que “este es el momento de dejar de lado los proyectos personales y asumir una visión más amplia, un proyecto que nos incluya a todos”. Quién sabe si esa salida se deba a que el expriista se dio cuenta de que algunos suspirantes pretenden jalar nada más agua para su molino y se esté curando en salud por lo que se avecina en la lucha por las candidaturas morenas.

Así que si de morenistas se trata, la que continúa con sus actos anticipados de campaña es la senadora Andrea Chávez, pues este fin de semana aparecieron por varias colonias de Chihuahua capital, un dizque periódico mensual denominado “El Norteño”, que no es otra cosa que propaganda pagada por la legisladora juarense, en donde se promociona en la portada del mismo al afirmar que es ella “la favorita en Chihuahua rumbo al 2027”, además de que en todas sus páginas se alaba su figura y la de la presidenta Claudia Sheinbaum, y se denuesta al gobierno estatal que encabeza Maru Campos. A ver si en el PAN se ponen las pilas y cae otra denuncia por este tipo de actos por parte de la senadora.

Luego del fatal accidente que sucedió en Guadalupe y Calvo el fin de semana, en el tramo conocido como Mesa de la Palma, mismo que exhibió el pésimo estado de los caminos al interior del municipio y la falta de servicio de ambulancias, Arturo Medina, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local y representante del Distrito 22, al que pertenece Guadalupe y Calvo, anunció que solicitará un análisis del estado en que se encuentran los caminos rurales y con ello exigir su mantenimiento adecuado, además de hacer las gestiones necesarias para que existan suficientes ambulancias en el municipio, ya que lo ocurrido en ese accidente que cobró la vida de una menor y dejó casi una decena de heridos, exhibió el abandono por parte de las autoridades municipales.