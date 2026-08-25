Maru Campos supervisa avances en infraestructura vial durante Ruta Chihuahua

– _“Seguimos adelante, trabajando con esperanza porque lo que soñamos, hoy lo estamos cumpliendo”: Gobernadora_

– _Continuó con su recorrido por Saucillo, Naica y San Francisco de Conchos_

Como parte del recorrido de la Ruta Chihuahua, la gobernadora Maru Campos supervisó los avances en materia de infraestructura vial y conectividad, en colonias y carreteras prioritarias de la región centro-sur.

En Saucillo arrancó las obras de pavimentación en la avenida Querétaro, Solidaridad, Cipriano, Nogal, 14a y 2 de Abril, en beneficio de casi 6 mil familias

Para la realización de estos trabajos se destinó una inversión de 4 millones de pesos.

“¡Mantengámonos unidos Saucillo, para adelante! Seguimos trabajando con esperanza porque lo que soñamos, hoy lo estamos cumpliendo”, expresó en su mensaje durante la Feria de Salud y Servicios “Cuenta Conmigo”, que se instaló en la cabecera municipal.

En esta jornada las y los habitantes recibieron servicios de salud, afiliación a MediChihuahua, acceso a alimentos del programa NutriChihuahua y entrega de árboles y plantúlas.

En el marco de la agenda en la región, la mandataria se trasladó a la carretera de San Francisco de Conchos-Naica, donde supervisó el avance de las labores de rehabilitación de la ruta que beneficiará a casi 30 mil habitantes, así como al personal de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Acompañada por el recién nombrado titular del Centro de Adiestramiento Nacional (CAN), el General José Guillermo Lira, Maru Campos revisó las intervenciones realizadas a los 12.79 kilómetros del tramo, que agilizará también los traslados de los elementos del Ejército y las Fuerzas Armadas, en la zona de Santa Gertrudis.

La obra cuenta con un 74 por ciento de avance y forma parte de las renovaciones en la zona, que comprenden 70 kilómetros de bacheo, restauración y nivelación, para garantizar la seguridad de las y los conductores.

Lo anterior gracias a una inversión total de 268.9 millones de pesos, que impulsará el desarrollo y la calidad de vida de la ciudadanía, tras 15 años de rezago y falta de atención por administraciones pasadas.

“Esto es un trabajo en equipo, estamos aquí los alcaldes, el Ejército y un Gobierno del Estado listo para trabajar y dar resultados, para que todas y todos manejen con seguridad y lleguen siempre a casa”, manifestó durante el recorrido.

En la inspección estuvieron presentes el Teniente Coronel de Infantería, Jorge Hernández Acosta, en representación de la 42/va Zona Militar; los alcaldes de Saucillo, Rodolfo Gardea, y de Delicias, Jesús Valenciano.

Además de Jorge Chanez, secretario de Comunidades y Obras Públicas; el secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada; el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo y los diputados locales, Arturo Zubía e Ismael Pérez Pavía.