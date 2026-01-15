Maru Campos sostiene reunión con rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

La gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión de trabajo con Óscar Ibáñez, rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), para dar seguimiento a los proyectos y acciones que actualmente desarrolla la institución.

Durante el encuentro revisaron los avances en materia académica, así como los apoyos que el Gobierno del Estado otorga de manera constante para fortalecer la infraestructura, la calidad educativa y el desarrollo integral de la comunidad universitaria.

La Gobernadora reiteró su compromiso con la educación superior y con el impulso a las universidades tecnológicas.

Consideró que estos planteles son un eje clave para la formación de talento, así como del desarrollo económico y social del estado.