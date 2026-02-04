Maru Campos destaca diálogo y trabajo conjunto en reunión de la GOAN

Chihuahua.— La gobernadora del estado, Maru Campos Galván, informó que sostuvo una reunión de trabajo en Querétaro con sus homólogos integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), con el objetivo de fortalecer la coordinación y el intercambio de experiencias entre entidades.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal señaló que el encuentro se desarrolló en un ambiente de diálogo y coincidencias, subrayando que la colaboración entre gobiernos con una visión compartida permite construir mejores estrategias en beneficio de la población.

Campos Galván resaltó que durante la reunión se reafirmó el compromiso de ejercer un gobierno con responsabilidad, cercanía y enfoque social, colocando a las personas como eje central de las políticas públicas.

Asimismo, indicó que las y los gobernadores acordaron continuar trabajando de manera conjunta para impulsar acciones que contribuyan al bienestar de las familias de Chihuahua y del país, fortaleciendo el trabajo en equipo entre los estados.