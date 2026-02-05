Maru Campos asiste a ceremonia conmemorativa por el 109 Aniversario de la Constitución

La gobernadora Maru Campos asistió a la ceremonia conmemorativa por el 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se llevó a cabo en la ciudad de Querétaro.

Junto con autoridades del Gobierno Federal, mandatarios estatales y representantes de instituciones legislativas y judiciales del país, la mandataria se dio cita en el Teatro de la República para estar presente en el acto cívico.

La titular del Ejecutivo chihuahuense, se dijo entusiasmada por participar en el acto: “Celebramos el Aniversario de la Constitución en el Teatro de la República, donde tuvo su origen”, expresó.

Encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, las y los presentes reconocieron la importancia de la Carta Magna de 1917, como el cimiento de la libertad y la justicia en México.