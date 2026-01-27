Maru a Ciudad Juárez-CEDH, hoy terna final-Bonilla, Manque y Nancy-Adriana Terrazas en modo naranja

Este martes, la gobernadora Maru Campos y su gabinete de seguridad estarán en Ciudad Juárez, no nada más para encabezar allá los trabajos de la Mesa de Seguridad, también porque la Góber tiene previsto inaugurar el CERESO Femenil 2, el cual está ubicado en la colonia Carlos Chavira. El evento está programado para llevarse a cabo a las 11 horas de este día, en donde estarán presentes el fiscal César Jáuregui, el titular de la SSPE, Gil Loya y el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, así como la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera y el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Alejandro Carrasco, además de autoridades federales, tales como el delegado de la FGR, Fernando Ávila y Felipe González, comandante de la 5ta Zona Militar. Aunque esa es la agenda pública de la jefa del Ejecutivo chihuahuense, la Gobernadora aprovechará su viaje a la fronteriza ciudad para reunirse con empresarios, con los cuales revisará los proyectos y obras prioritarias que traen en mente y que será realizadas luego del incremento del ISN que en su momento causó urticaria, pero que en definitiva será el impulsor para darle movilidad a la economía juarense en los próximos meses de este 2026.

******

Ya con las calificaciones listas y con la tarea de aprobar la terna final que competirá por la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, hoy los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado se reunirán a las 15 horas en el piso 18 de la torre legislativa. Según el orden de día de la JUCOPO, la intención es revisar las calificaciones de los 18 aspirantes que cumplieron con los requisitos y por ende participaron en las entrevistas que se llevaron a cabo el lunes y martes pasados, para que de ahí surja la terna que deberán subir al Pleno y entonces sí, que los 33 diputados voten por quién presidirá la CEDH los próximos años. El consenso tendrá que estar sí o sí, para que no les pase lo que sucedió en abril del año pasado, cuando la exdiputada Georgina Bujanda se quedó a un voto de presidirla.

******

El que no se quiso quedar atrás con las pintas en bardas, como lo han hecho desde hace meses un sinfín de suspirantes a ser candidatos en 2027, es el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, pues ya comenzaron a aparecer bardas con su nombre y la leyenda: “en la encuesta #EsSantiago”, eso sí, con letras azules para que no se confundan y sepan por cuáles colores competirá el número dos de Palacio de Gobierno, quien por cierto andaba muy contento al ser notificado por el auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, que tras la revisión de las cuentas públicas, su dependencia salió limpia de observaciones.

******

Ya que andamos con suspirantes azules, quien recibió en su despacho de la Presidencia Municipal a la diputada federal Manque Granados y a la legisladora local Nancy Frías, es el alcalde Marco Bonilla, el cual se reunió con ambas panistas que en los últimos meses han hecho mancuerna para trabajar el territorio de sus Distritos, el 6 federal y el 12 local, respectivamente. Es así que Bonilla aprovechó la visita para platicar de todo un poco con las diputadas, quienes también traen en mente sus respectivos proyectos para el año electoral, en el que sin duda son también cartas fuertes para reaparecer en la boleta.

******

Para no soltar a los panistas, quien estará hoy en su ciudad es la dirigente estatal Daniela Álvarez, la cual tiene proyectada encabezar una conferencia de prensa en la sede del Comité Directivo Municipal de Juárez que preside Ulises Pacheco, en donde seguramente hablarán más a fondo y a detalle del plan que tienen previsto para saldar el adeudo millonario de predial que tienen las instalaciones del CDM azulado, luego de que el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar les haya cobrado públicamente después de las denuncias que los panistas interpusieron en su contra por presuntos actos de nepotismo, lo que concluyó en la renuncia de la cuñada de Rubí Enríquez, esposa de Pérez Cuéllar. Así que con la mira puesta en terminar de una vez por todas con la polémica por el predial, para que el alcalde expanista y hoy moreno no tenga pretextos con los cuales contraatacarlos, este día Álvarez y Pacheco saldrán a cuadro desde la sede azul que hoy por hoy es centro de disputa.

******

Vaya que levantó polvareda la aparición de la exdiputada y expresidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas, en un evento de Movimiento Ciudadano en Ensenada, allá en Baja California. Y es que el fin de semana, la exlegisladora del PRI y de Morena fue la invitada de honor al nombramiento de Estebane Villanueva como “impulsor en Movimiento”, lo que fue publicado por Fidel Villanueva, quien resaltó la presencia de Terrazas Porras en el evento naranja, razón por la que ya comenzó a circular la versión de que la expriista y exmorenista podría integrarse de manera oficial a las filas de MC, lo que no fue descartado por el diputado local y dirigente estatal Francisco Sánchez, quien ya adelantó que “en breve” presentarán los nuevos fichajes anaranjados.