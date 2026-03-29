Maribel Guardia pide ayuda a fans para tatuarse en honor a su hijo Julián Figueroa: “De que me lo hago, me lo hago”

A casi tres años de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia anunció que planea hacerse un tatuaje en homenaje a su hijo. Solicitó la ayuda de sus seguidores para decidir en qué parte del cuerpo llevará este símbolo, cuyo diseño está inspirado en una marca significativa que Julián tenía en la mano.

La actriz explicó que este tatuaje es parte de su proceso de duelo y que busca mantener vivo el recuerdo de su hijo de manera permanente.

Maribel Guardia pidió la opinión de sus seguidores porque quiere compartir este acto íntimo con quienes la han acompañado desde la pérdida de Julián. Abrir la decisión a la comunidad digital representa para ella una forma de sentirse respaldada y de reconocer el papel de sus seguidores en su proceso de recuperación emocional tras la partida de su hijo.

Significado y opciones del tatuaje de Maribel Guardia

El tatuaje que Maribel Guardia considera realizar representa un “espíritu santo” basado en una marca que Julián Figueroa tenía en la mano, la cual, según relató la actriz, se originó tras un golpe y tenía la forma de paloma. Este símbolo ha adquirido para ella un profundo significado espiritual.

Guardia expresó su intención de hacerse el tatuaje en el pecho, aunque contempla también el antebrazo o la mano. Su decisión aún no es definitiva sobre la ubicación exacta ni sobre los detalles del diseño, ya que baraja incorporar dos alas y el nombre de Julián junto al símbolo.

La actriz compartió con sus seguidores la posibilidad de añadir esos elementos para acentuar el homenaje. Está a la espera de sugerencias y comentarios de su comunidad para determinar la mejor opción.

“Ando con la idea, como mi niño va a cumplir tres años que está con Dios, quiero hacerme un tatuaje, es que Julián tiene como un espíritu santo… tiene una herida con forma de palomita. Yo me lo quería tatuar aquí en el dedo, pero hablé con un tatuador y dice que los tatuajes en el dedo se van muy rápido en dos meses, y que luego se expande la tinta, que total, es un desastre”, dijo en un video de Facebook.

“No sé si ponermelo en esta parte de aquí (antebrazo), poner dos alitas y el nombre de Julián. ¿Ustedes qué me recomiendan, me lo hago en esta parte de la mano? De que me lo hago, me lo hago, porque ya decidí. Porque hay gente que me dice ‘no te tatúes’, pero yo quiero.”, añadió.

El homenaje de Maribel Guardia en medio de conflictos familiares

La decisión de Maribel Guardia se produce en un contexto marcado por conflictos familiares tras la muerte de Julián Figueroa en abril de 2023. Desde entonces, la actriz ha atravesado un periodo de duelo que ha coincidido con una disputa legal con Imelda Tuñón, madre de su nieto.

A principios de 2025, Guardia inició un proceso legal señalando preocupaciones sobre el bienestar del menor y sobre la necesidad de atención para Imelda Tuñón. Durante ese tiempo, su nieto permaneció bajo su resguardo y, semanas después, regresó con su madre.

Luego del proceso judicial, Tuñón presentó nuevas acusaciones, que incluyeron señalamientos en el ámbito familiar hacia José Manuel Figueroa. Estas tensiones han acompañado la decisión de homenajear a Julián, y el tatuaje surge como una manifestación del vínculo y el recuerdo permanente hacia su hijo en medio de ese difícil entorno.

El acto de plasmar un tatuaje representa para la actriz una forma de preservar el legado de Julián y de asumir el duelo públicamente, bajo circunstancias familiares complejas.