María Prado; la villana de telenovelas participa en Liderazgo Femenino de Canaco

María Prado, actriz destacada y de origen chihuahuense formó parte de las ponencias de Liderazgo Femenino que realiza la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Con más de 50 años en el espectáculo y televisión, dio a conocer el valor y talento que tiene la mujer en la vida, así como el empuje o estorbo que llegan a ser los hombres en las mujeres.

Prado señaló que la actuación ha sido fundamental para lograr sus metas, además de reconocer que es necesario que las mujeres tengan empoderamiento por en sus tiempos el proceso de llegar a ser actriz implicaba de muchos sacrificios.

“Yo no me casé con quien quería sino con el que podía, por que mi vida es diferente, termine casada con un hombre 30 años mayor que yo con tan solo 18 años, el me dejó ir a la escuela y tuve un hijo maravilloso que hoy tiene 56 años”, comentó.

Destacó que su esposo también fue parte del espectáculo, al final Prado logró destacar el drama e incluso llegó a contratar a su ex marido.

La actriz señaló que cada mujer tiene un proceso de vida en la cual todas las formas son válidas para lograr lo que quiere siempre con fe en sí misma y capacidades.

“Tienes un lugar privilegiado de ser lo que quieres ser por un saber, es importante saber las cualidades con las que cuenta uno para ello”, comentó.

En la carrera actoral destaca que siempre ha sido un reto interpretar un papel de “buena” pues la mayoría de su carrera ha interpretado a villanas, “moustro de escena” un ejemplo fue su participación en Mujer Casos de la Vida Real.