Marcas se unen a la iniciativa ‘no inglés’ en apoyo a México antes del partido vs Inglaterra

A un día de que la Selección Mexicana se enfrente al equipo de Inglaterra para obtener su pase a los cuartos de final en el Mundial, las marcas con presencia en México lanzaron el operativo de “No inglés” en apoyo al ‘Tri’.

Restaurantes, tiendas de ropa y cafeterías renunciaron, temporalmente, a sus nombres en inglés como un símbolo de su afecto al equipo mexicano.

La cafetería canadiense Tim Hortons fue una de las primeras que decidió dejar su reconocido nombre para ser llamada “Timoteo Hortiz”.

Mientras que la conocida marca de preservativos masculinos también se sumó a la tendencia, y en un comunicado hizo del conocimiento público que mientras México juega contra Inglaterra, dejará de llamarse “Prudence” y adoptará temporalmente el nombre “Prudencia”.

Además, dijo que el cambio no es nada personal, pero cuando se trata de futbol todos ponen de su parte para apoyar a la Selección Mexicana.

“Como buenos mexicanos” la tienda “Office Depot” pasó a ser “Depósito de Oficina”.

Por su parte, la tienda departamental HEB cambió de forma temporal su nombres por EI-CHI-BI

Algunas de las marcas que también se sumaron al reto fueron:

Burguer King a El rey de la hamburguesa

Dairy Queen a Reina de los Lácteos

Subway a El Metro

KFC a El pollo frito de Kentucky

Little Ceaser a El pequeño César

New Era a Nueva Era

Wingstop a Ejército de Alitas

49ers: Los Cuarenta y nueves

Con información de Nación 321