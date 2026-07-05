Maná dará show de medio tiempo en el México vs. Inglaterra

¡Rayando el Sol… y el Estadio Ciudad de México! El duelo entre la Selección Nacional e Inglaterra es muy especial: se trata del último partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se realiza en territorio mexicano.

El equipo dirigido por Javier ‘El Vasco’ Aguirre se juega el pase a cuartos de final. Para aligerar la tensión que se vivirá en la cancha este fin de semana, Maná, la banda de rock, dará un show en el medio tiempo del México vs. Inglaterra.

No es la primera vez que Fher y compañía ofrecen un breve concierto en el marco de la justa deportiva, pues también participaron en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, donde compartieron escenario con Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin y Shakira.

México vs. Inglaterra: ¿Dónde y a qué hora es el show de medio tiempo de Maná?

Tras especulaciones sobre su participación en el duelo ante The Three Lions, la banda confirmó su presencia mediante una publicación en redes sociales.

“Nos vemos el domingo en el medio tiempo, prepárense para cantar a todo pulmón. Que se escuche hasta Inglaterra. ¡Vamos por todo, México!”, escribieron en su cuenta de Instagram.

El partido entre México e Inglaterra se disputa el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México. Aunque se habló de un posible cambio de horario por una tormenta eléctrica, la hora se mantiene como estaba prevista desde el inicio del torneo: 18:00 horas.

La hora exacta del inicio del show de medio tiempo dependerá del desarrollo del partido; sin embargo, es posible que inicie al rededor de las 7:00 de la noche, considerando que el primer tiempo dura 45 minutos más el tiempo que se adicione.

Fecha: domingo 5 de julio

Hora: Aproximadamente a las 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Dónde: Estadio Ciudad de México

El encuentro se transmite en distintas plataformas y principalmente en televisión abierta, a través de TV Azteca, Canal 9, Canal 5 y Las Estrellas, además de ViX y TUDN. No obstante, no se ha confirmado la emisión del show de medio tiempo.

Durante la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, Maná interpretó uno de sus temas más conocidos: ‘Oye, mi amor’, por lo que podrían repetir parte de su repertorio en esta ocasión.

Maná vs. Oasis: ¿Por qué Fher y Liam Gallagher ‘pelearon’ en redes?

Tras confirmarse a Inglaterra como rival de México, Liam Gallagher, vocalista de Oasis, compartió en X su pronóstico para el partido del domingo.

Primero anticipó un 5-0 a favor de su selección, aunque después matizó: “Apuesto a que sí gana (la selección de Inglaterra), es algo bíblico, y déjame aclarar algo, obviamente estaba bromeando cuando dije que México perdería 5-0, creo será más bien un 3-0”, escribió.

El intérprete de ‘Wonderwall’ añadió que confía en el rendimiento de Harry Kane, una de las figuras de Inglaterra, para asegurar el pase a cuartos de final del Mundial 2026.

Tras las declaraciones, Fher de Maná respondió con un video en redes sociales en el que cuestionó el pronóstico del británico: “El cantante de Oasis dijo que México va a perder 5-0 con Inglaterra, a ver, no manches, ubícate, wey, cálmate, ahí nos vemos el domingo para ver cómo nos va”, comentó.

Luego de la polémica generada, el músico británico aseguró que no existía motivo para la confrontación derivada de sus comentarios: “Cada vez que he estado en México, todo el mundo ha sido encantador. No entiendo toda esta tontería de actitudes negativas. Todo va a salir bien”, agregó.

Con información de El Financiero