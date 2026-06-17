Manuela Obrador, prima de AMLO, llama “asqueroso” a Trump

Manuela Obrador Narváez, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, criticó al mandatario estadounidense Donald Trump en un evento de Morena en Palenque, Chiapas.

En su intervención, la también delegada del Bienestar en Chiapas lanzó una serie de insultos contra el republicano en el marco de las acusaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum de intento de intervención.

“Defender nuestra soberanía ante el tirano misógino que tenemos en Estados Unidos, que además quiere nuestro país, es un tipo asqueroso, totalmente, y se quiere robar, no quiere interés en venir a ayudar a México”, acusó el pasado domingo.

La morenista acusó al gobierno de Estados Unidos de buscar los recursos naturales del país; “está tratando de debilitar con los medios hacia hacia adentro”, añadió.

“¿Cómo? Mal informando, atacando al gobierno, entonces, debilitan aquí adentro y es más fácil entrar de ya, donde tenemos que empezar a informarnos”, dijo.

Manuela Obrador después hizo un llamado a defender la Cuarta Transformación, porque señala que “ha costado muchísimo” tenerla y acusó que el movimiento es objeto de “injurias”.

Usuarios en redes sociales compartieron que al finalizar el evento varios asistentes le cantaron las “Mañanitas” por su cumpleaños.