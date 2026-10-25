Manuel “El Flaco” Ibáñez sería dado de alta del hospital tras hemorragias en el estómago: reservado a evolución

Manuel “El Flaco” Ibáñez sería dado de alta este domingo 25 de octubre de 2026, luego de permanecer hospitalizado por un sangrado de tubo digestivo alto asociado a una probable lesión de Dieulafoy, una alteración vascular que puede causar hemorragias en el estómago.

El actor de 80 años presenta un estado estable, aunque su pronóstico permanece “reservado a evolución”, de acuerdo con información exclusiva que nos llegó a Infobae México.

La familia del comediante ya habría firmado la documentación para que deje el hospital este 25 de octubre, luego de que el equipo médico reporte mejoría en su estado general. El plan contempla que abandone la terapia intermedia y continúe su recuperación bajo vigilancia médica.

Los médicos habría indicado que el querido primer actor de Televisa se encuentra despierto, alerta y orientado, sin señales de sangrado activo, fiebre ni evacuaciones negras al momento de la valoración.

El alta dependería de su evolución tras la transfusión de concentrado eritrocitario prevista por el equipo médico. El actor habría registro una disminución en sus niveles de hemoglobina, pese a que ya recibió sangre durante su atención hospitalaria.

Manuel Ibáñez recibe tratamiento por sangrado de tubo digestivo alto



El reporte médico señalaría que el actor de Vecinos ingresó por un sangrado de tubo digestivo alto. Los especialistas relacionan el cuadro con una probable lesión de Dieulafoy, una anomalía vascular que puede provocar hemorragias en el estómago.

Durante su hospitalización, el actor recibió una ligadura endoscópica y una inyección de adrenalina para controlar el sangrado. El procedimiento se describe como satisfactorio y sin complicaciones durante su realización.

La ligadura endoscópica permite tratar vasos sanguíneos que provocan hemorragias en el aparato digestivo. En el caso del intérprete, la intervención habría frenado el sangrado y facilitado la estabilidad que registra en la nota médica.

Los médicos mantienen vigilancia ante la posibilidad de nuevos signos de hemorragia. También dan seguimiento a sus niveles de hemoglobina y a su respuesta a la transfusión programada.

El documento establece que el paciente muestra mejoría hemodinámica y no requiere medicamentos vasopresores. Este tipo de fármacos suele utilizarse para elevar o mantener la presión arterial en personas con alteraciones circulatorias.

El actor muestra recuperación

La evolución clínica reporta que el comediante tolera una dieta blanda y puede caminar sin complicaciones. También conserva una oxigenación superior a 95% con apoyo de puntas nasales.

El personal médico no detecta fiebre ni datos de sangrado activo. La ausencia de evacuaciones negras, conocidas como melena, también forma parte de los elementos que consideran durante la vigilancia de un paciente con hemorragia digestiva.

Pese a esta mejoría, el pronóstico de “reservado a evolución” implica que el equipo médico mantiene observación sobre la recuperación de Ibáñez. La disminución de hemoglobina obliga a continuar con el control clínico antes y después de una eventual salida del hospital.

La familia no ha informado de manera pública bajo qué condiciones continuaría la recuperación del actor fuera del hospital. La nota médica establece que el alta sería posible después de que deje la terapia intermedia y se confirme que no existen nuevos episodios de sangrado.

Daniela Ibáñez confirma que su padre permanece bajo observación

La preocupación por la salud de Manuel “El Flaco” Ibáñez comenzó el viernes 23 de octubre, cuando familiares y personas cercanas difundieron una solicitud para conseguir donadores de sangre tipo O negativo en el Hospital ABC de Santa Fe, en Ciudad de México.

Su hija, la actriz Daniela Ibáñez, confirmó que su padre se mantenía estable y bajo supervisión médica. La petición de sangre generó inquietud entre seguidores del actor, debido a que inicialmente no se conocían detalles sobre el motivo de su hospitalización.

“Mi papá está bien, está estable; está en observación, pero realmente todo excelente”, aseguró Daniela en declaraciones difundidas el sábado 24 de octubre.

La hija del actor también explicó que la solicitud de donadores se relaciona con la sangre utilizada durante el tratamiento. “Si seguimos buscando donadores porque el tipo de sangre que tiene mi papá es muy especial, como él”, comentó.

La familia mantiene el llamado para quienes puedan donar en el Hospital ABC, campus Santa Fe, donde recibe atención médica. La disponibilidad de sangre O negativo suele ser menor frente a otros tipos sanguíneos, por lo que sus allegados han solicitado apoyo para reponer las unidades requeridas.

El actor fue operado de un aneurisma en junio de 2026

La hospitalización ocurre meses después de que Ibáñez enfrentó otro problema médico. En junio de 2026 fue sometido a una cirugía por un aneurisma en la aorta, la principal arteria del cuerpo.

En esa ocasión, el actor explicó que el padecimiento fue detectado mediante estudios médicos. También reconoció antecedentes de tabaquismo, un factor que puede relacionarse con daños cardiovasculares.

Ibáñez ha hablado además sobre la pérdida de masa muscular que experimentó después de recibir tratamiento para controlar sus niveles de azúcar. Pese a esos antecedentes, el comediante ha descartado retirarse definitivamente de la actuación.

Este domingo 25 de octubre, la evolución de su hemoglobina, la respuesta a la transfusión y la ausencia de un nuevo sangrado definirían si Manuel “El Flaco” Ibáñez deja el hospital para continuar su recuperación.