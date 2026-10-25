Brasil amplía dos horas la votación; Lula encabeza el primer corte con 0.25 % contabilizado

Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó ampliar dos horas la votación de la segunda vuelta presidencial, este domingo 25 de octubre, en la que compiten el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador ultraderrechista Flávio Bolsonaro. Los primeros resultados difundidos daban ventaja a Lula, aunque correspondían a una fracción mínima del escrutinio.

El magistrado Cristiano Zanin dispuso extender la recepción de votos en todas las mesas electorales del país hasta las 19:00 horas de Brasilia —4 PM tiempo del centro de México—, frente al cierre originalmente previsto para las 17:00 h de la capital brasileña. También instruyó al Tribunal Superior Electoral (TSE) a cumplir la resolución.

La decisión respondió a una solicitud de la campaña de Lula por problemas en el transporte de votantes en distintos puntos del país. Según la agencia EFE, Zanin recibió la petición aproximadamente media hora antes del cierre oficial y fundamentó la prórroga en la gravedad de los hechos expuestos.

EFE reportó que tal fallo había detenido un recuento ya iniciado. Sin embargo, BBC informó que el TSE comenzó a publicar resultados pese a la ampliación: en su primer corte, con apenas 0.25 % contabilizado, el actual presidente Lula da Silva reunía 57.66 % y Flávio Bolsonaro 42.34 %. Se trataba de datos iniciales, con prácticamente todo el escrutinio pendiente.

PT denuncia restricciones al transporte y Bolsonaro pide más tiempo

El Partido de los Trabajadores (PT), de Lula, denunció que algunos alcaldes opositores incumplieron la orden de la Justicia Electoral de ofrecer transporte municipal gratuito y con un servicio equivalente al de un día laboral. La campaña presentó recursos tanto ante la Corte Suprema como ante el TSE.

En su petición, el PT argumentó que la extensión nacional debía garantizar la igualdad entre los electores. Sostuvo que quienes esperaron sin éxito un autobús en Salvador, Teresina o São Paulo enfrentaron el mismo obstáculo que los votantes de otras ciudades donde se redujo la flota, por lo que debían recibir la misma solución.

En Salvador (capital del estado de Bahía en el noreste de Brasil), la Justicia Electoral ordenó la captura del secretario municipal de Movilidad, Pablo Souza, por sospechas de haber retenido autobuses durante la segunda vuelta para perjudicar a Lula. El despacho no informó que la orden hubiera sido ejecutada.

La campaña de Flávio Bolsonaro también solicitó ampliar la votación hasta las 19:00 tiempom local, de acuerdo con BBC Mundo. Su petición se refería a ciudades de los estados de São Paulo, Paraná y Santa Catarina, donde argumentó que las fuertes lluvias podían dificultar que los ciudadanos acudieran a votar.