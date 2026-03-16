Mantiene SSPE operativo permanente en Guachochi y zona serrana

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) mantiene un operativo permanente en el municipio de Guachochi y comunidades de la zona serrana, con el objetivo de reforzar la presencia policial, prevenir delitos y atender reportes generados a través del sistema de inteligencia y videovigilancia del C7-iA.

Como parte de estas acciones recientes, durante el 12 de marzo se desplegaron elementos policiales que realizaron patrullajes en el municipio, además de instalar puntos de revisión en accesos y salidas, lo que derivó en 40 intervenciones preventivas, así como la revisión de 25 personas y 35 vehículos, sin registrarse novedades relevantes.

Posteriormente, el 13 de marzo, con información proporcionada por el C7-iA, los elementos acudieron a verificar dos domicilios sospechosos donde presuntamente se habían observado personas armadas y posible venta de droga, por lo que los recorridos permanentes en la zona continúan a diario.

Para el 14 de marzo, los elementos realizaron recorridos en brechas hacia el poblado de Güirichique, además de patrullajes en las comunidades de Santa Anita y Nachique, así como vigilancia nocturna en el municipio, concluyendo las labores sin incidentes.

Finalmente, el 15 de marzo, al dar seguimiento a información de inteligencia, los agentes localizaron cabañas deshabitadas, un vehículo tipo pickup desmantelado y una pista de aterrizaje improvisada en la zona serrana, misma que fue deshabilitada por los elementos policiales.