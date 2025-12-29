Mantiene Protección Civil alerta preventiva por descenso de temperaturas en el estado

-Se prevé además la posibilidad de precipitaciones pluviales, aguanieve o nieve en partes altas de la región serrana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que continúa activa la alerta preventiva por el descenso de temperaturas y la presencia de precipitaciones pluviales, en gran parte de la entidad este inicio de semana.

Esto se debe al frente frío número 25 y la masa de aire ártico que lo impulsa, corrientes en chorro polar y subtropical, una vaguada polar, un canal de baja presión y humedad de un río atmosférico, que generan clima frío en la mañana y templado en la tarde, con temperaturas muy bajas en la zona serrana y heladas en diversas localidades.

Para el lunes se esperan ráfagas superiores a los 55 kilómetros por hora (km/h) en Juárez y Ascensión; hasta 45 km/h en Ahumada, Guadalupe, Camargo y Ojinaga. Estas condiciones podrían ocasionar tolvaneras, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir.

Se prevén lluvias dispersas a moderadas de hasta 25 milímetros (mm) en Huejotitán y Parral; aisladas en regiones del noroeste, centro y sureste. Estas precipitaciones podrían derivar en la caída de agua nieve o nieve en Madera, Bocoyna, Guachochi, Balleza, Juárez y Cuauhtémoc.

Las temperaturas máximas este lunes son: Chihuahua 12 °C, Juárez 8 °C, Madera 16 °C, Temósachic 17 °C, Chínipas 32 °. Para el martes 30 se espera un ambiente frío, con mínimas de hasta -4 °C en Balleza y heladas generalizadas en la Sierra Tarahumara.

El miércoles 31 y jueves 1 de enero se mantendrá el ambiente de muy frío a fresco por la mañana, con temperaturas templadas a cálidas por la tarde en algunas regiones, aunque persistirán las heladas en municipios serranos.

La CEPC invita a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y atender las recomendaciones oficiales, así como evitar el uso de anafres o calentadores de combustión en espacios cerrados ante el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

De igual forma recuerda la importancia de abrigarse, proteger a niños, adultos mayores y personas vulnerables, manejar con precaución ante tolvaneras o pavimento húmedo, resguardar a mascotas y proporcionarles alimento, proteger tuberías y depósitos de agua para evitar su congelamiento.