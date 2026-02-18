Mantiene Protección Civil alerta amarilla por viento fuerte en las regiones norte y noroeste del estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que mantiene vigente la alerta amarilla, ante la presencia de viento fuerte en las regiones norte y noroeste del estado, que se prevé, aumente su intensidad entre las 15:00 y las 20:00 horas de hoy.

De acuerdo con el pronóstico las rachas podrían superar los 75 kilómetros por hora (km/h) en Janos, Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Bachíniva, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Guachochi y Cuauhtémoc.

En Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Madera, Buenaventura, Temósachic, Matachí y Namiquipa, superarán los 65 km/h.

Estas condiciones podrían generar tolvaneras en los tramos carreteros Chihuahua–Juárez, Juárez–Janos, Chihuahua–Nuevo Casas Grandes, Chihuahua–La Junta y en la vía corta Chihuahua–Parral.

La CEPC recuerda a la población la importancia de asegurar objetos, evitar quemas al aire libre y mantenerse informada a través de los canales oficiales.