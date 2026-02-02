Mantiene Municipio el servicio de esterilización permanente en la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 2 de febrero de 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, informa a la ciudadanía que a partir del primero de febrero, la esterilización de perros y gatos en el Centro Fijo de Esterilización tiene una cuota de recuperación de 200 pesos, ajuste que también obedece al incremento en el valor de la UMA vigente desde esa misma fecha.

Es importante señalar que el Esterimóvil continúa ofreciendo este servicio de manera GRATUITA en distintas colonias de la ciudad, para que más familias puedan acceder a la esterilización.

Esterilizar es una acción sencilla pero muy importante, ya que ayuda a evitar camadas no deseadas, previene el abandono y contribuye a reducir la cantidad de perros y gatos en situación de calle.

El servicio con cuota de recuperación se brinda exclusivamente en el Centro Fijo de Esterilización, ubicado en Periférico de la Juventud número 7120 en el Fraccionamiento Cumbres I.

Las personas interesadas pueden agendar su cita a los teléfonos 614-349-93-21 y 614-438-91-96, de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El Gobierno Municipal de Chihuahua mantiene acciones permanentes para fomentar la tenencia responsable, la esterilización y la adopción responsable, información que se comparte a través de las redes sociales oficiales de la Coordinación en Facebook, Instagram y TikTok.

Requisitos para acudir al servicio: