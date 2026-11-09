Mantendrá frente frío número 4 mañanas frías y posibilidad de lluvias en algunas regiones de Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que este lunes 9 de noviembre se esperan mañanas frías, tardes templadas y lluvias aisladas en algunas regiones del estado.

Se espera cielo de parcialmente nublado a nublado, con las condiciones más frías en la zona serrana y posibilidad de bancos de niebla durante las primeras horas del día. Los vientos serán de 5 a 15 kilómetros por hora (km/h).

En cuanto a las precipitaciones, se pronostican lluvias dispersas en Belisario Domínguez, Hidalgo del Parral, Santa Bárbara, Allende, López y Jiménez. También podrían registrarse lluvias ligeras en Ahumada, Buenaventura, Namiquipa, Nonoava, San Francisco de Borja, Santa Isabel, Chihuahua, Aldama, Delicias, Camargo y Ojinaga.

Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas máximas para esta tarde serán de 17 grados centígrados (°C) en Chihuahua, 18°C en Juárez, 20°C en Ojinaga, 18°C en Delicias, 19°C en Camargo, 20°C en Jiménez y 16°C en Hidalgo del Parral.

En la zona serrana se esperan 15°C en Madera y Guachochi, mientras que Chínipas podría alcanzar los 29°C.

Para el martes 10 se prevén condiciones más estables, con cielo despejado a parcialmente nublado, mañanas frías y tardes templadas. No se esperan lluvias y los vientos continuarán de 5 a 15 km/h.

Las temperaturas máximas alcanzarán 23°C en Ojinaga, 22°C en Jiménez, 21°C en Chihuahua, Delicias y Camargo, así como 20°C en Juárez. Sin embargo, el frío persistirá en la Sierra Tarahumara, con mínimas de 1°C en Madera y de 0°C en Temósachic y Guachochi.

Ante estos cambios de temperatura, la CEPC recomienda abrigarse durante las primeras horas del día y por la noche, así como prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.