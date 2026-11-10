Cumplimenta FGE orden de aprehensión a segundo implicado en homicidio de una mujer cometido en un consultorio dental

•⁠ ⁠Hechos por los que ya fue detenido el presunto autor intelectual

La Fiscalía General del Estado, a través de sus elementos de la Agencia Estatal de Investigación, cumplimentó una orden de aprehensión girada en contra de Amador S.A., por los delitos de homicidio calificado y robo agravado, cometidos al interior de un consultorio dental ubicado en la colonia Chaveña, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las indagatorias a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Género, de la Fiscalía Especializada de la Mujer, el detenido aparece como probable autor material de la muerte de Martha Rosario G. S., producida por disparo de arma de fuego, así como del robo cometido a la víctima, en hechos suscitados el 27 de octubre del año en curso.

La detención de Amador S.A., fue realizada por elementos de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, y, elementos de la AEI le cumplimentaron la orden de aprehensión, quedando a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, conocedor de la causa penal, para ser llevado a la audiencia de formulación de imputación

Cabe mencionar, que recientemente fue detenido con una orden de aprehensión el presunto autor intelectual de los citados hechos delictivos, de nombre Jesús A.R., a quien mañana martes, en la audiencia de vinculación o no a proceso se resolverá su situación jurídica.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).