Motociclista resulta lesionado tras ser impactado por automóvil en la Heroico Colegio Militar

Un joven motociclista resultó lesionado luego de protagonizar un accidente vial sobre la calle Tribunal Popular, cuando el conductor de un automóvil Nissan Sentra intentó incorporarse hacia la avenida Heroico Colegio Militar y le cortó la circulación.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista se impactó contra la parte posterior del vehículo y salió proyectado varios metros, quedando con lesiones en distintas partes del cuerpo.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para abanderar el incidente y solicitaron la intervención de paramédicos para brindar atención al joven. Mientras arribaban las autoridades correspondientes, el carril izquierdo permaneció parcialmente cerrado a la circulación.