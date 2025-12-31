Mantendrá FEM puertas abiertas en oficinas de la ciudad de Chihuahua

Como parte del derecho al acceso que tienen las mujeres a una vida libre de violencia, personal de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, mantendrá sus oficinas abiertas a fin de poder recibir denuncias y atender casos.

Esto a través de guardias operativas con personal especializado en las oficinas que se encuentran en la ciudad de Chihuahua, en la calle 51 y Rosales de la colonia Popular.

De igual manera, se atenderán reportes por ausencias de niñas, adolescentes y mujeres, sin que sea necesario que pasen horas o días de que fueron vistas, ya que como se ha reiterado, las búsquedas son inmediatas.

También se recibirán denuncias por delitos de género tales como violencia familiar, delitos sexuales, trata de personas, feminicidio, incumplimiento de la obligación alimentaria y otros.

La FEM reitera su disposición de servicio para atender a las mujeres que denuncien ser víctimas de algún delito sin importar la fecha del año de que se trate.