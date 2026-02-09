Mañana Canacintra tendrá nueva mesa directiva; sale Armando Gutiérrez

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Armando Gutiérrez Cuevas señaló que mañana se dará la Asamblea Ordinaria para la elección de nuevo representante, esto al concluir su periodo permitido dentro del organismo empresarial.

La asamblea se realizará mañana en la casa de los industriales por la tarde en donde más de 10 consejeros analizarán y votarán por el nuevo o nueva representante de Canacintra, señalando que éxiste unidad para la designación de nuevos representantes dicha reunión será a puerta cerrada.

Gutíerrez continuará como consejero del organismo Canacntra, asegura que continuará su trabajo al margen y con posiblidades de contribuir en lo que el sector empresarial lo proponga.

Cabe destacar que se dará un aspirante unico del cual se sabrá el nombre mañana por la tarde.