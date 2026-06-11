Maná, Ángeles Azules y Belinda brillan en la inauguración del Mundial 2026

Maná, Ángeles Azules y Belinda fueron protagonistas en la inauguración del Mundial 2026, que se llevó a cabo este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Los originarios de Iztapalapa y la ‘Princesa del Pop Latino’ interpretaron “Por ella“, tema que forma parte del Álbum Oficinal de la Copa Mundial.

Los primeros acordes de la canción pusieron a bailar a los miles de aficionados que se dieron cita en el estadio y corearon el “olé, olé, olé”.

‘Por ella’ se ha posicionado como el éxito número uno en la radio de México.

La canción fue compuesta por Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía y la propia Belinda Peregrín.

Por su parte la banda mexicana Maná fue la encargada de abrir el show de la inauguración con el clásico ‘Oye mi Amor’.

Fher Olvera, vocalista del grupo originario de Jalisco, compartió sus impresiones previas al gran evento en el Estadio Azteca.

El Mundial 2026 tendrá sede en México, Estados Unidos y Canadá. Se compondrá de 104 partidos para culminar el domingo 19 de julio en el New York, New Jersey Stadium.

Los Ángeles Azules son una de las agrupaciones más reconocidas de México y a nivel mundial. Son los máximos exponentes de la cumbia a nivel mundial, llevando su música a escenarios y festivales como Vive Latino y Coachella.

Son la primera agrupación mexicana en ingresar al Billion Views Club de YouTube y el único grupo mexicano en tener dos videos que rebasan los mil millones de views: “Nunca es suficiente” feat. Natalia Lafourcade y “Mis sentimientos” feat. Ximena Sariñana.

Belinda es una reconocida cantante, ex actriz infantil, además de empresaria e icono de la moda.

Con más de 1 millón 250 mil copias vendidas de sus discos, su álbum homónimo Belinda (2003) se convirtió en un hito en la industria, alcanzando el número uno en Billboard en México. Este éxito fue impulsado por sencillos memorables como “Ángel”, “Boba niña nice” y “Vivir”. Su disco Utopía sigue siendo uno de los más icónicos de su carrera, con éxitos como “Bella traición” y “Luz sin gravedad”, que son referentes de una generación.