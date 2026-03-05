Luis Terrazas fue despedido para ya no volver a la administración: Bonilla

El alcalde capitalino Marco Bonilla, dejó claro que el ex subdirector Administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Luis Terrazas Fraga, quedó fuera de la nómina municipal y sin derecho a regresar a la administración. Lo anterior aclarando versión de un medio de comunicación que lo contradice.

“A ver, al Tomatito no se le suspendió sin goce de sueldo, ni con goce de sueldo, ni le estamos buscando otro lugar. El tomatito fue despedido de la administración municipal, es decir, ya no va a cobrar a partir de su fecha de despido como funcionario público municipal, ni en ninguna otra área de la administración municipal”.

Dejó claro que, fue contundente la decisión y esto, hoy quiere que quede absolutamente claro para que no se preste a ningún especulación, o sea, se tomó la decisión con firmeza.

Explicó: —Lo único que nos hizo retardarnos no fue la presión ni nada como se quiso hacer ver, fue que yo quería verlo personalmente al final de cuentas Luis Terrazas es alguien a quien yo le tengo aprecio, ha caminado conmigo yo quería justamente plantearle el porqué de la decisión de manera de frente como se dicen las cosas. Y es lo único que nos tardó un poquito, la decisión que se tomó, fue despedir a la administración y a partir de ese momento ya no colabora ni colaborará en la administración pública municipal.