Luis Miguel cena en privado en Nueva York y recibe una visita inesperada: Mijares fue a saludarlo 

El encuentro ocurrió en el restaurante Estiatorio Milos de Manhattan, donde Luis Miguel ingresó con medidas especiales para mantener su privacidad.

Luis Miguel y Mijares coincidieron en Nueva York en una reunión que llamó la atención por lo discreta que fue. El intérprete de Ahora te puedes marchar disfrutaba de una cena privada en un restaurante de Midtown Manhattan cuando recibió la visita de su colega y amigo, quien llegó al lugar para saludarlo.

Luis Miguel cena en privado en Nueva York y recibe la visita inesperada de Mijares

El encuentro ocurrió la noche del domingo en el restaurante Estiatorio Milos, en Midtown Manhattan, donde Luis Miguel se encontraba en un salón privado. De acuerdo con un video difundido en exclusiva por Quién, el restaurante incluso apagó las luces para facilitar el ingreso del cantante y mantener su visita lejos de las miradas de los comensales.

Durante su estancia en el lugar el cantante recibió una visita inesperada, Manuel Mijares llegó al restaurante y subió a saludar al cantante.

Luis Miguel y Mijares, una amistad que viene de décadas atrás

La coincidencia en Manhattan llamó la atención por la relación que existe entre los dos cantantes desde hace varias décadas. Ambos forman parte de una generación de intérpretes mexicanos que alcanzó gran popularidad desde los años 80, aunque sus carreras siguieron caminos diferentes.

La cercanía entre Mijares y Luis Miguel también tiene un vínculo con Lucero, exesposa del intérprete de Soldado del amor. Los cantantes compartieron créditos en la película Fiebre de amor, estrenada en 1985, y desde entonces mantuvieron una estrecha amistad.

Esa relación continuó incluso después de que Lucero formó una familia con Mijares. El propio cantante ha contado en entrevistas algunas de las ocasiones en las que ha coincidido con Luis Miguel.

Luis Miguel (Getty Images)

En una de esas anécdotas, Mijares recordó una visita a Luis Miguel en Acapulco cuando su hijo José Manuel era todavía un bebé. Según relató, el cantante reaccionó con cariño al conocer al niño y se mostró sorprendido de que su colega ya fuera papá.

En otra ocasión, Mijares, Lucero y Luis Miguel coincidieron para cenar en Miami. Este tipo de encuentros han dado cuenta de una relación que, aunque se mantiene lejos de la exposición pública, ha perdurado con los años.

Luis Miguel prepara su regreso a los escenarios

El encuentro con Mijares ocurre en un momento de nuevos movimientos en la carrera de Luis Miguel . El pasado 21 de septiembre, el cantante anunció en redes sociales el Luis Miguel Tour 2027, aunque hasta ahora no se han revelado las ciudades, las fechas de los conciertos ni el inicio de la venta de boletos.

La empresa productora Fenix Entertainment ha señalado que esta nueva etapa de presentaciones se extendería entre 2027 y 2028.

El anuncio llegó después de la gira que Luis Miguel realizó entre 2023 y 2024, con más de 180 conciertos. De acuerdo con reportes de box office, el tour habría generado ingresos superiores a los 400 millones de dólares.

Antes de confirmar su regreso a los escenarios, el cantante también volvió a aparecer en una campaña publicitaria de Coca Cola, con la que se reencontró 35 años después de haber protagonizado un comercial en 1991.